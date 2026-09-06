(ريفلكت) وجامعة اليرموك يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشمول المالي الرقمي للطلبة

خبرني - وقع "ريفلكت" - التطبيق البنكي الرقمي الرائد من البنك العربي وجامعة اليرموك مؤخراً مذكرة تعاون تهدف الى تعزيز الشمول المالي للطلبة، وتطوير بيئة جامعية داعمة للابتكار المالي، وتوفير حلول مصرفية رقمية حديثة تُلبّي احتياجات الطلبة بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في التحوّل الرقمي.

ووقّع المذكرة عن جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور مالك أحمد الشرايري، رئيس الجامعة، وعن البنك العربي السيد وليد السمهوري، مدير منطقة الأردن.

وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في تنفيذ حملات تعريفية وورش توعوية متخصصة في الثقافة المالية، وتعريف الطلبة بحلول "ريفلكت" الرقمية وتسهيل وصولهم إليها، الى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المالية الرقمية المتنوعة، والبرامج التحفيزية الموجهة لطلبة الجامعة.

كما يهدف التعاون إلى رفع الوعي المالي لدى الطلبة، وتعزيز ثقافة الادخار والإدارة المالية الشخصية، وتمكينهم من استخدام الخدمات المالية الرقمية بصورة آمنة وفعّالة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ماليا وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وبهذه المناسبة أشار الدكتور مالك الشرايري أن التعاون مع البنك العربي يمنح الطلبة فرصة حقيقية لاكتساب مهارات الإدارة المالية الرقمية إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية التي تُقدّم قيمة مباشرة لطلبتها وتُعدّهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

من جانبه أكد السيد وليد السمهوري أن التعاون مع جامعة اليرموك يعكس التزام البنك العربي بإيصال الخدمات المالية الرقمية إلى الشباب الجامعي، مشيراً إلى أن المذكرة تُتيح تقديم وتنفيذ برامج وحلول مالية رقمية عبر تطبيق "ريفلكت" تُسهم في نشر الثقافة المالية بين الطلبة، وتشجيعهم على الادخار، وتمكينهم من استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بسهولة وأمان، بما يبني قدراتهم في إدارة أموالهم، ويرفع مستوى وعيهم بالخدمات المالية الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق "ريفلِكت" يعزز منظومة خدمات البنك العربي الديناميكية من خلال تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحقيق تجربة مصرفية أكثر سهولة وتتناسب مع أسلوب حياة العملاء. ويمكن تحميل تطبيق "ريفلِكت" من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.