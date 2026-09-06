4 شهداء بينهم امرأتان و20 إصابة بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

خبرني - استشهد 4 أشخاص، بينهم امرأتان، وأصيب 20 آخرون، الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إنذارا بإخلاء مبنى في بلدة عربصاليم، بالتزامن مع غارة إسرائيلية على منزل آخر، مما أدى إلى تدميره.

وتعرضت مدينة النبطية لغارة عنيفة استهدفت مبنى أثريا، وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة وفادحة في مبنى المصلحة المالية الإقليمية ومصلحة الزراعة في النبطية، الواقعين في مبنى محاذ للمكان المستهدف، كما تضررت عشرات المحال التجارية والمقاهي المحيطة بمكان الغارة.

ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية-النبطية الفوقا، كما نفذت مسيّرة إسرائيلية أخرى غارة على حي الدير في النبطية الفوقا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات في محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقا، وقصفت مدفعية الاحتلال دوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة بشكل متقطع.

وقالت إسرائيل إنها نفذت تلك الغارات بعدما أطلق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنودها.