أوقاف الزرقاء تنعى أحفاد إمام مسجد توفوا بحريق شقة

خبرني - نعت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء ثلاثة أطفال أشقاء، توفوا إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية في محافظة الزرقاء.

والأطفال هم آدم ضياء نقرش، ويحيى ضياء نقرش، وماريا ضياء نقرش.

وتقدمت المديرية، ممثلة بمديرها الدكتور أحمد الحراحشة وجميع الموظفين الإداريين والعاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء، بخالص العزاء والمواساة للشيخ أحمد ظاظا، إمام مسجد عبد الرحمن بن عوف، بوفاة أحفاده، وللشيخ ثابت ظاظا، إمام مسجد الرباط، بوفاة أبناء شقيقته.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شب داخل شقة في الطابق الرابع من عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق في محافظة الزرقاء.

وأضاف أن الأطفال توفوا إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، فيما أصيب والداهم بحروق مختلفة وضيق في التنفس.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم، وأخلت الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، فيما لا تزال الإصابات قيد العلاج.

وأكدت مديرية الأمن العام فتح تحقيق من الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.