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النائب الظهراوي ينشر وصية شقيقه الراحل مهند

  • 06 أيلول 2026
  • 11:34
النائب الظهراوي ينشر وصية شقيقه الراحل مهند

خبرني -  نشر النائب محمد جميل الظهراوي آخر كلمات شقيقه المتوفى الاسبوع الماضي مهند، والتي كتبها على ورقة وفق منشور للنائب.

وقال الظهراوي الذي نشر صورة الورقة، "قبل قليل وصلتني وصية اخوي مهند وقلبي يقطر حزنا وآلم".

وجاء في وصية الظهراوي الراحل:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا رب أنا عبدك الفقير مهند ابن جميل
لك أن ترحمني وتأخذني وأنت راض عني.. يا رب حسن الختام، انا احبك واحب من يحبك
يا رب تحفظ اولادي معتز وسالي وميوش وجوجو ولولو وسوسن
يا رب انت الحافظ والمعز والحامي
وتحمي اهلي واخواني واخواتي
وترحم ابوي وامي، يا رب يا رب يا رب

واشهد ان لا اله إلا الله محمد رسول الله

مهند جميل محمد جبرين

النائب الظهراوي ينشر وصية شقيقه الراحل مهند

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