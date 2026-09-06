خبرني - رصدت الجمعية الفلكية الأردنية، ليلة السبت، مستعرا أعظم (سوبرنوفا) مكتشفا حديثا يحمل اسم "SN 2026aaiv"، ظهر في المجرة الحلزونية NGC 7331 ضمن كوكبة الفرس الأعظم، على بعد قرابة 40 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي إن الرصد جاء بعد أيام من اكتشاف المستعر في الأول من أيلول 2026 عبر مسح ATLAS، عندما كان قدره الظاهري قرابة 17.3، قبل أن يرتفع سطوعه خلال الأيام التالية ليقترب من القدر 14، مما يجعل الصورة الملتقطة من سماء الأردن توثيقا لمرحلة مبكرة من تطور الانفجار النجمي.

وأوضح السكجي أن انتقال المستعر من القدر 17.3 إلى قرابة 14 يعني ارتفاع سطوعه الظاهري بقرابة 21 مرة، مشيرا إلى أن مقياس القدر الفلكي عكسي ولوغاريتمي، إذ يشير انخفاض الرقم إلى زيادة السطوع.

والمستعر الأعظم، أو "السوبرنوفا"، هو انفجار نجمي هائل يؤدي إلى ارتفاع شديد في سطوع النجم خلال فترة زمنية قصيرة، ويطلق كميات ضخمة من الطاقة والمواد إلى الفضاء. وتعد هذه الانفجارات من أكثر الظواهر الفلكية سطوعًا، ويمكن رصدها من مسافات تصل إلى ملايين السنين الضوئية.

ورغم الارتفاع الكبير في سطوعه، لا يزال المستعر دون حدود الرؤية بالعين المجردة، التي تصل إلى القدر الخامس أو السادس في أفضل الظروف المظلمة، مما يتطلب استخدام تلسكوبات وكاميرات فلكية متخصصة لرصده.

وبحسب السكجي، فإن الصورة التي التقطت من شمال العاصمة عمّان لا توثق انفجارا وقع في الوقت الراهن، وإنما حدثا وقع قبل قرابة 40 مليون سنة، واستغرق ضوؤه كل هذه المدة للوصول إلى الأرض، قاطعًا مسافة تقدر بقرابة 378 مليون تريليون كيلومتر.

ويصنف المستعر "SN 2026aaiv" ضمن المستعرات العظمى من النوع "Ia"، وهي انفجارات نووية حرارية لأقزام بيضاء في أنظمة نجمية، وتكتسب أهمية علمية لاستخدامها بوصفها "شموعًا معيارية" لقياس المسافات الكونية السحيقة.

وأشار السكجي إلى أن رصد هذا النوع من المستعرات أدى دورا محوريا في اكتشاف تسارع تمدد الكون وتأكيد مفهوم الطاقة المظلمة.

وتعرف المجرة NGC 7331، التي تستضيف المستعر، أيضا باسم Caldwell 30، وهي مجرة شبيهة بدرب التبانة، وسبق أن شهدت عددًا من المستعرات العظمى، من بينها SN 1959D وSN 2013bu وSN 2014C، إضافة إلى SN 2025rbs، الذي وصل قدره إلى قرابة 11.9 في صيف 2025 ووثقته الجمعية الفلكية الأردنية آنذاك.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل رصد "SN 2026aaiv" خلال الليالي المقبلة، بهدف رسم منحنى ضوئه ومتابعة وصوله إلى ذروة اللمعان ثم مرحلة الخفوت، والمساهمة في السجل العلمي لعمليات الرصد من مختلف أنحاء العالم.