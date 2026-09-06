اللواء الحراسيس في أول لقاء عسكري رسمي

خبرني - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الأحد، مع وفد عسكري فرنسي برئاسة العميد يانيك بوسو، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية في المجالات العسكرية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن الحراسيس الوفد الفرنسي في مكتبه بالقيادة العامة، حيث تناول اللقاء آليات تطوير التعاون العسكري، وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك، بما يعزز قدرات البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة.

وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية توسيع أطر التعاون العسكري وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشدداً على عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة الأردنية بنظيرتها الفرنسية.

من جانبه، أشاد العميد يانيك بوسو بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الفرنسي في عمّان.