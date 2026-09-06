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تشييع جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق الزرقاء اليوم

  • 06 أيلول 2026
  • 11:02
تشييع جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق الزرقاء اليوم

خبرني - تشيع محافظة الزرقاء بعد صلاة ظهر اليوم الأحد جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة؛ آدم ضياء نقرش (6 سنوات)، ويحيى (سنتان)، وماريا (9 شهور)، من مسجد الأمير محمد، ليواروا الثرى في مقبرة الهاشمية، وذلك إثر وفاتهم المأساوية في حريق شب فجراً داخل غرفتهم في شقة سكنية تقع بالطابق الرابع من عمارة مكونة من أربعة طوابق.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أوضح أن الأطفال تعرضوا لحروق بالغة في أنحاء الجسم أدت إلى وفاتهم، فيما أُصيب والداهم بحروق مختلفة وضيق في التنفس. 

وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع الحادثة فور ورود البلاغ، حيث تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، وتقديم الإسعافات اللازمة للوالدين.

وفي تفاصيل الحادثة، كشف محمد، عم الأطفال، خلال مداخلة له عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب"، أن الحريق اندلع نتيجة عطل في المروحة داخل غرفة الأطفال. 

وأشار بحرقة إلى أن شقيقه فقد جميع أطفاله في هذا الحادث الأليم، إذ لا يوجد لديه أبناء آخرون، مؤكداً احتساب العائلة وصبرها على هذه الفاجعة بقوله: "ما حدث قدر الله".

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