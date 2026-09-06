بعد فينيسيوس جونيور.. ريال مدريد يتطلع لتجديد عقد نجمه

خبرني - يسعى نادي ريال مدريد إلى تجديد عقود أغلب نجوم الفريق بحثا عن إيجاد الاستقرار في النادي الذي يمر بتخبط كبير خلال العامين الأخيرين حيث خرج الملكي دون تحقيق أي لقب لموسمين متتاليين.

ونجح ريال مدريد خلال الفترة الماضية في تجديد عقد فينيسيوس جونيور الذي شكل مستقبله صداعا لدى إدارة الفريق الملكي لينتهي الأمر في نهاية المطاف بالاتفاق مع الدولي البرازيلي على الاستمرار في النادي الإسباني لستة مواسم إضافية.

ومن بين أهم اللاعبين الذين يتطلع ريال مدريد إلى تجديد عقدهم هو جود بيلينغهام والذي سينتهي عقده مع بنهاية موسم 2029 المقبل.

وذكر الصحفي الإسباني ''رامون ألفاريز'' أن ريال مدريد بدأ السعي وراء تجديد عقد بيلينغهام ويريد الفريق الملكي في بدء المفاوضات مبكرا مع الدولي الإنجليزي من أجل ضمان بقاء اللاعب لسنوات عديدة في الفريق.

وأضاف أن بيلينغهام من جهته يرحب بالبقاء في صفوف ريال مدريد ومنفتح على تجديد عقده مع النادي الإسباني وأبدى استعداده للتفاوض مع إدارة الملكي.

ويعد بيلينغهام أحد أكثر لاعبي ريال مدريد تأثيرا هذا الموسم حيث شارك في 35 مباراة بجميع المسابقات وسجل 11 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.