وفيات الأردن.. الأحد 6-9-2026

خبرني - وفيَّات يوم الأحد، 6-9-2026:

- آدم ضياء نقرش

- أحمد يحيى أحمد جوارنه

- باسل رشدي العابدين

- جهاد عبدالكريم شهاب النعيمي

- حسن حيدر العمارنة

- حسين علي ثريا خلايلة

- رضا فتحي فؤاد السعايده

- سند بلال البرقان

- عبدالحي التيمه

- عبدالله محمود محمد بني ياسين

- عماد ياسين علاونة

- فتحية أحمد أبو دية الرحاحلة

- فوزية سالم دردس العواودة

- ماريا ضياء نقرش

- محمود نايف علي العكش

- محمود علي البشايره

- مصطفى بشير شاكر عاشور

- معن محمد طاهر شموط

- مفيدة عبدالرحمن ماضي

- منيرة عزت سعيد حسين

- ناصر عبدالله مرشد العمارين

- نجاح عيسى زيدان حتر

- نعيم محمد شريم

- يحيى ضياء نقرش

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون