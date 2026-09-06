وفيات الأردن.. الأحد 6-9-2026

خبرني - وفيَّات يوم الأحد، 6-9-2026:
- آدم ضياء نقرش
- أحمد يحيى أحمد جوارنه
- باسل رشدي العابدين
- جهاد عبدالكريم شهاب النعيمي
- حسن حيدر العمارنة
- حسين علي ثريا خلايلة
- رضا فتحي فؤاد السعايده
- سند بلال البرقان
- عبدالحي التيمه
- عبدالله محمود محمد بني ياسين
- عماد ياسين علاونة
- فتحية أحمد أبو دية الرحاحلة
- فوزية سالم دردس العواودة
- ماريا ضياء نقرش
- محمود نايف علي العكش
- محمود علي البشايره
- مصطفى بشير شاكر عاشور
- معن محمد طاهر شموط
- مفيدة عبدالرحمن ماضي
- منيرة عزت سعيد حسين
- ناصر عبدالله مرشد العمارين
- نجاح عيسى زيدان حتر
- نعيم محمد شريم
- يحيى ضياء نقرش
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون