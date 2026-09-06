عطل في المروحة سبب حريق أودى بحياة 3 أطفال في الزرقاء

خبرني - قال محمد، عم الأطفال الأشقاء الثلاثة الذين توفوا إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية في محافظة الزرقاء، إن الحريق شب فجر اليوم الأحد داخل غرفة الأطفال، مرجحاً أن يكون سببه عطلاً في المروحة.

وأضاف محمد أن شقيقه فقد أطفاله الثلاثة في الحادث، مبيناً أن أكبرهم يبلغ من العمر 7 سنوات، فيما تبلغ شقيقته 7 أشهر، والطفل الآخر 4 سنوات.

وعبّر محمد عن حجم الفاجعة التي ألمّت بعائلته، قائلاً إن ما حدث "قدر الله"، مشيراً إلى أن شقيقه لم يكن لديه أبناء آخرون.

وكان ثلاثة أطفال أشقاء قد توفوا، اليوم الأحد، إثر حريق اندلع داخل شقة تقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق في محافظة الزرقاء، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وأسفر الحريق كذلك عن إصابة والدي الأطفال بحروق مختلفة وضيق في التنفس، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج، فيما أكد الأمن العام أن حالتهما ما تزال قيد العلاج.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.