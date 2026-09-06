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بالتزامن مع بدء العام الدراسي.. الاحتلال يقتحم عدة مدارس بالضفة الغربية

  • 06 أيلول 2026
  • 09:20
بالتزامن مع بدء العام الدراسي الاحتلال يقتحم عدة مدارس بالضفة الغربية

خبرني - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عدة مدارس شمال الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحتي مدرستي ذكور حوارة الثانوية جنوب نابلس ووجهت تهديدا لإدارتها بإزالة العلم الفلسطيني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة برقة الثانوية للبنين شمال غرب محافظة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس، دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات.

وقررت مديرية التربية والتعليم في طوباس، تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابا إلى الساعة التاسعة صباحا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

والتحق قرابة 846 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية، الأحد، إيذانا بانطلاق العام الدراسي 2026/2027، موزعين على 2,537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبإشراف قرابة 54 ألف معلم ومعلمة.

وفي قطاع غزة، تنطلق العملية التعليمية في 16 أيلول الحالي بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، ويلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته، فيما تستعد وزارة التربية والتعليم العالي لتوفير قرابة 700 نقطة تعليمية وجاهية و25 مدرسة مؤقتة، إلى جانب استمرار التعليم الافتراضي للطلبة غير القادرين على الوصول إلى التعليم الوجاهي، بما يتيح لقرابة 541 ألف طالب وطالبة مواصلة تعليمهم، وفق الإمكانات المتاحة.

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