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أحمد سعد ممازحاً في أحد الأعراس: أغني التفاهة دي إزاي!

  • 06 أيلول 2026
  • 09:08
أحمد سعد ممازحاً في أحد الأعراس أغني التفاهة دي إزاي

خبرني - في أجواء عائلية احتفل سامر بو صعب، نجل المطربة اللبنانية جوليا بطرس ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، بزفافه من لانا نصولي، في منزل العائلة ببلدة ضهور الشوير في جبل لبنان، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

وأحيا النجم المصري أحمد سعد الحفل، فيما أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المغني يمازح بطرس، قائلاً إنه "أغمي عليه" عندما رآها شخصياً.

كما أضاف متسائلاً: "أغني التفاهة دي إزاي أمامك".

فردت بطرس بالضحك وطلبت منه أداء أغنيته الشهيرة "ابن المحظوظة".

يذكر أن سامر بو صعب هو النجل الأكبر للفنانة اللبنانية ونائب رئيس مجلس النواب.

وقد بدأت علاقته بلانا نصولي أثناء سنوات الدراسة في لندن واستمرت عدة أعوام قبل أن تتوّج بالخطوبة في أغسطس (آب) 2025 خلال حفل أُقيم بمنطقة فقرا في جبل لبنان.

ثم تزوج الثنائي مدنياً في بلجيكا خلال شهر يونيو (حزيران) 2026، وسط أجواء عائلية خاصة وحضور محدود من المقربين، قبل الاحتفال بزفافهما في لبنان.

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