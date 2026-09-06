بدء التسجيل الأولي للحج 2027 للأردنيين وأبناء غزة.. التفاصيل

خبرني - يبدأ الأحد التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، لموسم الحج 2027، وفقا لما أعلنه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة إن التسجيل يبدأ صباح الأحد عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية، ويستمر حتى الأحد 27 أيلول الحالي.

ودعا الراغبين بالتسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط إلى دفع 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، على أن يكون المبلغ مستردا بعد انتهاء التسجيل وفي الموعد الذي تحدده دائرة الحج والعمرة، فيما يعفى المرافقون من الدفع.

وأوضح أن الدفع متاح عبر "إي فواتيركم"، أو من خلال مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو بنك صفوة الإسلامي.

وبين أن شروط التسجيل تتضمن أن يكون المسجل الأصيل من مواليد 31 كانون الأول 1980 فما دون، وألا يكون قد أدى فريضة الحج سابقا.

وأشار إلى أن من يقع عليهم الاختيار سيطلب منهم تقديم شهادة خلو أمراض صادرة عن وزارة الصحة، تثبت عدم إصابتهم بأمراض محددة، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الحالات المرضية المانعة فشل أحد الأعضاء الرئيسة، وهي القلب أو الرئتان أو الكبد أو الكليتان، إضافة إلى الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله.

كما تشمل مرض السرطان النشط الذي يستدعي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة التي تؤثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح "السل الرئوي".

شروط مدخري صندوق الحج

وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، أوضح الخلايلة أنه يحق لمن استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل 1 كانون الثاني 2021 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، دون دفع أي مبالغ عند التسجيل.

أما المرأة الراغبة باصطحاب محرم، فيشترط لقبول تسجيلها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل 1 كانون الثاني 2021 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشتركا في الصندوق وتنطبق عليه الشروط نفسها.

وأكد أن مدخري صندوق الحج غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل.