150 ألف دولار لضبط تركي متهم بإدخال قطع عسكرية مغشوشة لأميركا

خبرني - رصد "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة التركي أونور شيمشيك، المطلوب بتهمة الاحتيال في عقود توريد مكونات عسكرية للبنتاغون.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" رصد مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة المواطن التركي أونور شيمشيك، المطلوب في قضية احتيال مرتبطة بعقود توريد مكونات عسكرية لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأدرج المكتب شيمشيك في قائمته المستحدثة لـ"أبرز المحتالين المطلوبين"، وقال إن السلطات تعتقد أنه يقيم حالياً في تركيا، فيما صدرت بحقه مذكرة توقيف اتحادية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 من محكمة المنطقة الوسطى في ولاية فلوريدا.

وتتهمه السلطات الأمريكية، مع آخرين، باستخدام شركة واجهة في وسط فلوريدا بين أبريل/نيسان 2019 وفبراير/شباط 2022 للحصول على عقود من وكالة لوجستيات الدفاع التابعة للبنتاغون، عبر تقديم معلومات مضللة تفيد بأن المكونات موردة من مصنع أمريكي مؤهل ومعتمد.

وبحسب الاتهامات، كانت القطع تصنع في تركيا ثم تشحن إلى الولايات المتحدة لإعادة تغليفها وإخفاء منشئها، قبل توريدها بوصفها مكونات محلية مطابقة للمواصفات. وقال محققون إن اختبارات لاحقة أظهرت أن بعض القطع لا تفي بالمعايير المطلوبة، وإنها كانت مخصصة لأنظمة عسكرية حساسة تشمل حاملات طائرات وغواصات ومركبات مدرعة تابعة لمشاة البحرية ودبابات "إم1 أبرامز".

ويواجه شيمشيك اتهامات تشمل التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لانتهاك ضوابط التصدير، إلى جانب مخالفات لقانون إصلاح مراقبة الصادرات وقانون مراقبة تصدير الأسلحة. وتبقى هذه اتهامات لم تثبت أمام القضاء بعد.