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وفاة 3 أطفال إثر حريق منزل في حي رمزي بالزرقاء

  • 06 أيلول 2026
  • 08:59
وفاة 3 أطفال إثر حريق منزل في حي رمزي بالزرقاء

خبرني - قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة سكنيه مكونة من اربعة طوابق بمحافظة الزرقاء 

اذ نتج عن الحريق وفاة ثلاثة أطفال أشقاء أعمارهم ( طفلة ٧ أشهر  وطفلين ٤-٧ سنوات  ) اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة والديهم بحروق مختلفة في الجسم وضيق في التنفس. 

حيث عملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي والاصابات قيد العلاج وسيتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.

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