إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان

خبرني - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، غارات على جنوب لبنان، قال إنها جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيّرتين باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في منطقة وصفها بأنها "أمنية" جنوبي لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش إن حزب الله أطلق، في وقت سابق صباح الأحد، مسيّرتين باتجاه القوات الإسرائيلية التي تسيطر على ما وصفها بـ "المنطقة الأمنية" في الجنوب اللبناني.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه إحدى المسيّرتين وتمكنت من اعتراضها، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوفها.

واعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق المسيّرتين "خرقا فاضحا"، معلنا أنه يشن غارات في جنوب لبنان ردا على ذلك.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، طالب فيه بإخلاء مبنى حدده في خريطة مرفقة ومبانٍ مجاورة له، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وقال إن الإنذار يأتي في أعقاب ما وصفه بـ "الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار" بعد إطلاق مسيّرة باتجاه قواته، مدعيا أن المبنى المستهدف يقع بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله يعتزم مهاجمتها.

وأضاف أن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة التي يصفها بـ"الأمنية"، بدعوى إزالة أي تهديد لقواته والإسرائيليين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية الجديدة للمرة الثانية على جنوب لبنان خلال أقل من 24 ساعة.

ولم يصدر تعليق بعد من حزب الله بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي.