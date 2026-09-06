الجيش الإسرائيلي يجري مناورة مفاجئة

خبرني - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تمرينا مفاجئا على مستوى هيئة الأركان لفحص الجاهزية لحدث واسع ومتعدد الجبهات، حيث جرى استدعاء القادة في جميع الهيئات والأذرع واستنفار قوات الاحتياط.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ‏إنه "بإيعاز من رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، تم فجر اليوم الأحد تفعيل اختبار رئيس الأركان بشكل مفاجئ تحت اسم “طلوع الفجر 2.0”، لفحص مستوى التأهب والجاهزية لدى هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية في جيش الدفاع، ومنظومات التأهب، والقدرة على التعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق، معقد ومتعدد الجبهات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "التمرين يهدف إلى فحص مستوى التأهب والجاهزية لدى جيش الدفاع لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية المفاجئة، وتفعيل حالات التأهب وقوات الاحتياط، وآليات اتخاذ القرار والاستجابة العملياتية على جميع المستويات، بدءا من القيادات الإقليمية والأذرع والهيئات وصولا إلى هيئة الأركان العامة، وذلك استعدادا لفترة الأعياد وتعزيزا للدفاع".

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه "كجزء من التمرين المفاجئ، تم استدعاء القادة في جميع القيادات والهيئات والأذرع، كما يجري استنفار قوات وفحص قوات الاحتياط. كما يتابع رئيس الأركان ويقيّم إدارة التمرين من مقر القيادة العليا وفي الميدان".

وأضاف: "خلال التمرين، ستلحظ حركة نشطة لقوات الأمن والقطع الجوية في أنحاء البلاد. لا توجد خشية من وقوع حادث أمني".

وأكد البيان أن "الاختبار يشكل جزءا من عملية مستمرة في الجيش الإسرائيلي تهدف إلى تعزيز ركائز الجيش، وكفاءة وجاهزية جميع مستويات المقاتلين والقادة. ‏وفي إطاره، يتم التدريب على تطبيق الخطط العملياتية وترسيخها واختبارها، إلى جانب استخلاص الدروس المتراكمة من القتال في مختلف الجبهات ومن أحداث السابع من أكتوبر".

وختم البيان أن "ضباط مراقبة الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط يجرون عمليات مراجعة في الوحدات والمقرات لفحص كفاءتها وجاهزيتها العملياتية، وينفذ التمرين في إطار برنامج التدريبات التابع لهيئة العمليات لعام 2026".