إصابة مروعة لأيوب الكعبي في الدوري اليوناني - فيديو

خبرني - تلقى نادي أولمبياكوس اليوناني ضربة موجعة بعد تعرض المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فولوس لحساب الجولة الثالثة من الدوري اليوناني الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة فولوز وأولمبياكوس حيث سجل غوتا سيلفا هدف رفاق أيوب الكعبي الوحيد بركلة جزاء في الدقيقة 45+1.

جاءت ركلة الجزاء التي سجل منها أولمبياكوس في لقطة سقوط الكعبي حيث انطلق الدولي المغربي لداخل منطقة الجزاء قبل أن يصطدم بماريوس سيامبانيس حارس مرمى فولوز الذي تسبب في إصابته.

وظهر أيوب الكعبي الذي يعد من أفضل لاعبي أولمبياكوس والدوري اليوناني في حالة من الحزن كما بدا يصرخ من الألم قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات اللازمة.

واضطر الكعبي إلى مغادرة أرضية الملعب محمولا على نقالة في مشهد أثار قلق زملائه والجهاز الفني والجماهير وسط ترقب لمعرفة مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وخلال ثلاثة مواسم بقميص أولمبياكوس خاض المهاجم الدولي المغربي 133 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 82 هدفا إلى جانب صناعة 14 هدفا لزملائه.

وفي الدوري اليوناني الممتاز سجل الكعبي 54 هدفا بمعدل 18 هدفا في الموسم الواحد كما توج مع أولمبياكوس بلقبي الدوري اليوناني وكأس اليونان عام 2025.