*
الاحد: 06 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بعمر 41 عاما.. مودريتش يحسم مصيره مع كرواتيا

  • 06 أيلول 2026
  • 08:34
بعمر 41 عاما مودريتش يحسم مصيره مع كرواتيا

خبرني - حسم سلافين بيليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا الجدل بشأن مستقبل لوكا مودريتش مع المنتخب، مؤكدا استمرار قائد الفريق في تمثيل بلاده خلال الفترة المقبلة.
وكانت التكهنات قد أثيرت حول إمكانية اعتزال مودريتش اللعب الدولي عقب خروج منتخب كرواتيا أمام البرتغال من منافسات كأس العالم 2026.

وقال بيليتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "بالطبع قرار لوكا يسعدني للغاية فنحن جميعا ندرك ما يقدمه لكرواتيا داخل الملعب وخارجه".
وأضاف: "أتطلع للعمل معه مجددا بعد 14 عاما ونتشارك طموحا قويا للحفاظ على مكانة كرواتيا كفريق ناجح ومتميز ينافس أفضل منتخبات العالم".

ويستعد منتخب كرواتيا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبات التشيك وإنجلترا وإسبانيا ذهابا وإيابا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويعد لوكا مودريتش اللاعب الأكثر مشاركة بقميص منتخب كرواتيا بعدما خاض 202 مباراة دولية سجل خلالها 29 هدفا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إصابة مروعة لأيوب الكعبي في الدوري اليوناني - فيديو
إصابة مروعة لأيوب الكعبي في الدوري اليوناني - فيديو
  • 2026-09-06 08:41
الاتحاد يحسم كلاسيكو النصر ويقدم هدية ثمينة للهلال
الاتحاد يحسم كلاسيكو النصر ويقدم هدية ثمينة للهلال
  • 2026-09-06 01:35
فيديو.. رافينيا يورط لاعبة برشلونة في موقف محرج مع المشجعين
فيديو.. رافينيا يورط لاعبة برشلونة في موقف محرج مع المشجعين
  • 2026-09-06 01:28
حصاد الجولة الأولى .. كلاسيكو سلبي وخسارة قاسية للبطل والجزيرة يتصدر
حصاد الجولة الأولى .. كلاسيكو سلبي وخسارة قاسية للبطل والجزيرة يتصدر
  • 2026-09-06 01:09
أبو عبيد بعد الخسارة بخماسية:(عنجد مش إحنا)
أبو عبيد بعد الخسارة بخماسية:(عنجد مش إحنا)
  • 2026-09-05 23:05
الجزيرة يجلد الحسين بخماسية نظيفة
الجزيرة يجلد الحسين بخماسية نظيفة
  • 2026-09-05 22:24