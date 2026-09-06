بعمر 41 عاما.. مودريتش يحسم مصيره مع كرواتيا

خبرني - حسم سلافين بيليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا الجدل بشأن مستقبل لوكا مودريتش مع المنتخب، مؤكدا استمرار قائد الفريق في تمثيل بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكانت التكهنات قد أثيرت حول إمكانية اعتزال مودريتش اللعب الدولي عقب خروج منتخب كرواتيا أمام البرتغال من منافسات كأس العالم 2026.

وقال بيليتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "بالطبع قرار لوكا يسعدني للغاية فنحن جميعا ندرك ما يقدمه لكرواتيا داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "أتطلع للعمل معه مجددا بعد 14 عاما ونتشارك طموحا قويا للحفاظ على مكانة كرواتيا كفريق ناجح ومتميز ينافس أفضل منتخبات العالم".

ويستعد منتخب كرواتيا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبات التشيك وإنجلترا وإسبانيا ذهابا وإيابا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويعد لوكا مودريتش اللاعب الأكثر مشاركة بقميص منتخب كرواتيا بعدما خاض 202 مباراة دولية سجل خلالها 29 هدفا.