(الصقور السعودية) تظهر في مصر للمرة الأولى

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مشاركة فريق "الصقور السعودية" في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بجمهورية مصر العربية.

ونشر حساب فريق الصقور على منصة "إكس" صورا تظهر رحلته في الأجواء المصرية بداية من دخول شبه جزيرة سيناء، مرورا بنهر النيل مستخدمة الدخان الملون بالأبيض والأخضر، وأثارت هذه الصور تفاعلا بين المدونين، وسط احتفاء بالمشاركة السعودية.

ونشر فريق الصقور السعودية، فيديو لرحلته من المملكة إلى مصر وعلق: "مشاهد من رحلة الصقور السعودية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مرورا بخليج العقبة ونهر النيل، للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران 2026".

وتعد هذه أولى المشاركات الخارجية للفريق بالهوية الجديدة، بطائرة Hawk T-165.

ومن المقرر أن ينفذ الفريق استعراضا جويا في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، والذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل.