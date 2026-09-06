أطعمة شائعة قد تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي

خبرني - يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، وتحدث الحالة عندما يضغط الدم بقوة أكبر من الطبيعي على جدران الشرايين، ما يزيد الضغط على القلب ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت دراسة حديثة أن تناول كميات أكبر من البقوليات وفول الصويا قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في نتائج تشير إلى أهمية هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي صحي للقلب.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ، على تحليل بيانات من دراسات تابعت الأنظمة الغذائية للمشاركين لفترات زمنية مختلفة، وشملت مناطق عدة، من بينها الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا.

وحلل الباحثون بيانات 10 مجموعات بحثية لدراسة العلاقة بين تناول البقوليات وارتفاع ضغط الدم، وشملت البيانات 309853 مشاركا، من بينهم 86098 حالة إصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من البقوليات كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 16% مقارنة بمن تناولوا أقل كميات منها.

ووجد الباحثون، من خلال تحليل العلاقة بين كمية الاستهلاك والفائدة الصحية، أن تناول نحو 140 غراما من البقوليات يوميا ارتبط بأكبر انخفاض في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وشمل تحليل فول الصويا سبع مجموعات بحثية، بإجمالي 278200 مشارك، من بينهم 93934 حالة إصابة بارتفاع ضغط الدم. وكان الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من فول الصويا، بما في ذلك أطعمة مثل التوفو والإدامامي، أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 19% مقارنة بمن تناولوا أقل الكميات.

وبدأت الفائدة المرتبطة باستهلاك فول الصويا في الاستقرار عند نحو 70 غراما يوميا.

لماذا قد تساعد هذه الأطعمة؟

تحتوي البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء وفول الصويا، على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وهي عناصر غذائية ترتبط بصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

ويساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، بينما يشارك المغنيسيوم في وظائف العضلات والأوعية الدموية. كما يمكن لبعض الألياف أن تتحول في الأمعاء إلى مركبات تساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية.

أما فول الصويا فيحتوي على الإيزوفلافونات، وهي مركبات نباتية قد تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية. وتشير أبحاث أخرى إلى أن هذه المركبات قد تقدم فوائد إضافية، مثل المساعدة في الحفاظ على كثافة العظام وتقليل الهبات الساخنة لدى بعض النساء خلال انقطاع الطمث.

وأخذت الدراسات التي اعتمد عليها التحليل في الاعتبار عوامل عدة قد تؤثر في ضغط الدم، من بينها العمر والجنس والتدخين والنشاط البدني والنظام الغذائي.

ما الذي يمكن فعله للوقاية؟

لا يعتمد التحكم في ضغط الدم على عنصر غذائي واحد، لكن اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن التدخين، يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

وتشير نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك البقوليات وفول الصويا وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لكنها لا تثبت أن تناول هذه الأطعمة وحده يمنع الإصابة بالمرض. لذلك تبقى متابعة ضغط الدم واستشارة الطبيب عند ارتفاعه من أهم خطوات الوقاية والسيطرة على الحالة.