دراسة تكشف علاقة بين فترة الإباضة وتفضيل العلامات الفاخرة

خبرني - كشفت دراسة جديدة أن التغيرات الهرمونية المرتبطة بفترة الإباضة قد تزيد ميل النساء إلى استخدام رموز الرفاهية البارزة بهدف لفت انتباه الرجال.

وأجرى الدراسة إيكيونغ كيم من جامعة جيونبوك الوطنية في جمهورية كوريا وزملاؤه، الذين بحثوا ما إذا كانت النساء يبدين تفضيلا أكبر للسلع الفاخرة قرب فترة الإباضة، عندما ترتفع مستويات هرمون الإستروجين وتبلغ الخصوبة ذروتها.

وشملت الدراسة ثلاث تجارب لاختبار هذه الفرضية. ففي التجربة الأولى، طلب الباحثون من 70 طالبة جامعية لا يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية رسم شعارات علامات فاخرة، مثل غوتشي وشانيل ولويس فويتون. وأظهرت النتائج أن المشاركات رسمن الشعارات بأحجام أكبر قرب فترة الإباضة مقارنة بالفترات الأقل خصوبة.

وفي التجربة الثانية، سأل الباحثون 1486 امرأة عن نواياهن لشراء منتجات من علامات فاخرة وغير فاخرة. وأظهرت النتائج أن النساء خلال فترة الإباضة كن أكثر ميلا إلى اقتناء السلع الفاخرة التي يمكن استخدامها أو عرضها أمام الآخرين، مقارنة بالمنتجات التي تستخدم في الأماكن الخاصة.

أما التجربة الثالثة، التي شملت 966 مشاركة، فاختبرت ما إذا كان اعتقاد النساء بأن الرجال يلاحظون هذه الإشارات يؤثر في اختياراتهن. وكانت النساء القريبات من فترة الإباضة أكثر ميلا إلى اختيار قسيمة شراء بقيمة 100 دولار من علامة فاخرة، مثل بولو رالف لورين، بدلا من علامة غير فاخرة.

لكن عندما اطلعت المشاركات على معلومات تشير إلى أن الرجال لا يلاحظون ملابس المصممين التي ترتديها النساء، تراجع تفضيلهن للعلامة الفاخرة، حتى لدى القريبات من فترة الإباضة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن زيادة الميل إلى اقتناء السلع الفاخرة قرب فترة الإباضة قد لا تعكس مجرد تفضيل للمنتجات باهظة الثمن، بل قد تكون مرتبطة بالرغبة في استخدام إشارات اجتماعية واضحة لجذب انتباه الرجال.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الإباضة وتفضيل السلع الفاخرة، وأن النتائج لا تنطبق بالضرورة على جميع المواقف التي تحاول فيها النساء جذب انتباه الرجال.