رولا إبراهيم العزاراتفي ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى أبناء المرحوم إبراهيم جميل العزارات «أبو هاشم» شقيقتهم المرحومة رولا إبراهيم جميل العزارات، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الأحد الموافق 6/9/2026.

وسيُشيّع جثمانها الطاهر ويُصلّى عليها بعد صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية.

وتُقبل التعازي في جمعية سلمة الخيرية

الكائنة في عمّان – جبل الزهور، بجانب مدارس الماجد الدولية، مقابل جمعية السافرية.

نسأل الله العليّ القدير أن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها نورًا وروضةً من رياض الجنة، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها، ويلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.