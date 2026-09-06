طقس معتدل الأحد وارتفاع طفيف على الحرارة الاثنين

خبرني - يكون الطقس الأحد معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.

ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.