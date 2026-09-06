(وفاة مشبوهة) .. العثور على ممثل تركي شهير جثة هامدة بمنزله

خبرني - أفادت صحيفة ميلييت بأنه تم العثور على الممثل التركي الشهير سرحات مصطفى كيليتش، المعروف لدى المشاهدين الروس بمسلسل "العهد" وفيلم "البيات الشتوي"، ميتا في شقته بإسطنبول.

ووفقا للصحيفة، تم العثور على الجثة حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في حي نور تبه التابع لمنطقة كاغد خانة في إسطنبول.

وقد توجهت صديقة الممثل البالغ من العمر 51 عاما إلى منزله، نظرا لعدم تمكنها من التواصل معه منذ يوم الخميس. وبعد عدم تلقيها أي رد على جرس الباب، فتحت المرأة الشقة باستخدام مفتاح كان بحوزتها، لتعثر على كيليتش جالسا بلا حراك على كرسي في غرفة المعيشة، فقامت على الفور باستدعاء خدمات الطوارئ.

وأفادت الصحيفة بأن الأطباء الذين وصلوا إلى المكان أعلنوا وفاة الممثل، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.

ويُعرف كيليتش لدى المشاهدين في المقام الأول من خلال المسلسل التركي "العهد" (Söz)، حيث جسد شخصية 'تشولاك' — أحد الأشرار الرئيسيين في العمل. كما لعب دور إرغون بلاك في المسلسل الشهير 'الـثمانينيات' (Seksenler)، ودور صالح بوزوك في الدراما التاريخية "الوداع" (Veda).

كما شارك كيليتش في فيلم نوري بيلغي جيلان "البيات الشتوي" (Kış Uykusu)، الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

كان الفنان الراحل يبلغ من العمر 51 عاماً عند وفاته.

وصرحت صديقته للسلطات، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام التركية مثل صحيفة سوزجو (Sözcü)، بأن الممثل الراحل كان يعاني من مرض سرطان الغدد الليمفاوية وكان يصارعه منذ فترة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير أخرى إلى أنه اعتذر مؤخرا عن المشاركة في بعض الأعمال الفنية بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بإنزلاق غضروفي عنقي منعه الأطباء بسببه من أداء مشاهد الحركة.

وكشفت فحوصات طبية أولية أُجريت في موقع الحادث عن وجود بعض الكدمات والزرقة حول عينيه وفي ذراعيه وساقيه.

وبسبب هذه العلامات، صَنفت الشرطة التركية الوفاة مبدئياً على أنها "وفاة مشبوهة"، وتم فتح تحقيق جنائي موسع للكشف عما إذا كانت الوفاة طبيعية نتيجة تداعيات مرض السرطان، أم أن هناك شبهة جنائية وراء موته.