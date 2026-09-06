حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الكونغو .. وفاة واصابة العشرات بحريق ضخم في صالة افراح

خبرني - أفادت وكالة الأنباء الكونغولية بمصرع ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة عدد آخر من الأشخاص في حريق اندلع خلال حفل زفاف في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأصيب عدد آخر من الأشخاص في الحريق الذي شب، ليل الجمعة، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، داخل مبنى في منطقة لينغوالا شمال كينشاسا.

ووضع الناس أحياء وأمواتا، على جانب الطريق، بينما حاول الحاضرون مساعدة من كانوا لا يزالون على قيد الحياة، وامتلأت الممرات الضيقة بالأشخاص الذين حاولوا الفرار من الحريق.

وقال عمدة لينغوالا، نوربرت موشينغا، لـ"وكالة الأنباء الكونغولية" إن الحصيلة الأولية بلغت 22 قتيلا، مشيرا إلى أنها مرشحة للارتفاع.

ويظهر مقطع فيديو تدافعا عند مخرج القاعة، ولم يتأكد بعد السبب الدقيق للحريق، فيما قال جاكمين شاباني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الكونغو: "إنها مأساة" وقد زار الوزير موقع الحريق، صباح السبت.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعد الحرائق المميتة شائعة في المناطق المكتظة بالسكان في كينشاسا، كما تكثر الحرائق خلال موسم الجفاف، وقد اندلع عدد منها، هذا العام.