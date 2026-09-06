366 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل في الأردن حتى أيلول

خبرني - أظهرت أحدث بيانات أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن أن إجمالي عددهم بلغ 366,077 شخصاً من مختلف الجنسيات، وذلك حتى الأول من أيلول 2026.

وبحسب البيانات، يشكل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين، بواقع 343,142 لاجئاً وبنسبة 93.7 بالمئة، يليهم العراقيون وعددهم 12.010 لاجئ، ثم اليمنيون بنحو 6,049 لاجئا، والسودانيون 4,200 لاجئ، إلى جانب جنسيات أخرى، بحسب الرأي.

وأظهرت الأرقام أن 289,023 لاجئاً وطالب لجوء، بما نسبته 79 بالمئة من الإجمالي، يقيمون في المناطق الحضرية والمجتمعات المحلية، فيما يقيم 77,054 لاجئا، بنسبة 21 بالمئة، في مخيمات اللاجئين.

وتصدر مخيم الزعتري قائمة المخيمات من حيث عدد اللاجئين المسجلين نحو 45 ألف لاجئ، يليه مخيم الأزرق الذي يضم نحو 31 الف لاجئ، فيما بلغ عدد المقيمين في مخيم الحديقة 154 شخصاً.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي في المحافظات، استحوذت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين خارج المخيمات نحو 125 ألف لاجئ، تلتها محافظة إربد بنحو 57 ألف لاجئ، ثم المفرق بـنحو 46 ألف لاجئ.

كما بينت البيانات أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث بلغ عددهم 186 ألف طفل بنسبة 50.9 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار الحاجة إلى دعم الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والحماية.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة، أظهرت البيانات تسجيل نحو 51 ألف لاجئ يعانون من حالات صحية، ونحو 20 ألف من الأطفال المعرضين للخطر، إلى جانب آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية القانونية والجسدية أو ينتمون إلى فئات أكثر عرضة للمخاطر.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على استمرار استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، وما يرافق ذلك من احتياجات متزايدة في قطاعات الحماية والصحة والتعليم والخدمات الأساسية، خصوصاً في ظل وجود الغالبية في المجتمعات المحلية خارج المخيمات.