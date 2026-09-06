توصية بسقف سعري للغرف الفندقية وخصم للأردنيين

خبرني - أوصت لجنة تحديد السقوف السعرية للخدمات السياحية في القطاع السياحي بتحديد سقف لأسعار الغرف الفندقية (السقف الأدنى) بمختلف تصنيفاتها، ومنح خصم 20 % للأردنيين، بحسب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية م. سالم العمري.

وقال العمري ، "إن اللجنة التي كلفها وزير السياحة والآثار عماد حجازين بتحديد سقوف سعرية للخدمات السياحية في القطاع، وضعت مخرجات عدة، بهدف تنظيم القطاع السياحي" ، بحسب الغد.

وأشار العمري، إلى أن هذه المخرجات ستساعد على تنظيم الاسعار لكنها ليست ملزمة للمنشآت السياحية.

وتهدف اللجنة، إلى دراسة واقع الأسعار في مختلف مكونات القطاع السياحي، ووضع سقوف سعرية تحقق التوازن بين حماية حقوق الزوار وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني، مع مراعاة مصالح المنشآت السياحية واستدامة أعمالها.

وأكد العمري وهو عضو في اللجنة، أن أبرز المخرجات التي أوصت بها اللجنة تمثلت بتحديد أسعار الغرف الفندقية (السقف الأدنى)، لفئة خمس نجوم ديلوكس بسعر 120 دينارا، و100 دينار لفئة الخمس نجوم، و70 دينارا لفئة الأربع نجوم، و50 دينارا لفئة الثلاث نجوم.

ومن أبرز مخرجات اللجنة كان مقترحا بمنح 20 % خصما على الأسعار المعلنة لحملة الهوية الأردنية في جميع فنادق المملكة ويكون هذا الاشتراك اختياري لمن يرغب من الفنادق، وذلك من خلال تعميم تصدره الوزارة إلى جمعية الفنادق لتعميمه على الفنادق وتسمية الفنادق المشاركة في هذا المقترح.

وأخرجت اللجنة، مقترحا حول أسعار ضيوف الحكومة، أن تبقى كما وردت بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 27/11/1/36675، شريطة عدم طرح عطاءات لاستدراج أسعار بالنسبة لضيوف الحكومة، ويبقى التنافس محصورا بين الموقع والخدمات المقدمة من الفندق.

وجاء في كتاب رئيس الحكومة في ضوء ورود العديد من الملاحظات حول عدم اعتماد بعض المؤسسات الحكومية الكتب الرسمية والمذكرات المرسلة عبر نظام (تراسل)، مما يزيد صعوبة وتعقيد الخدمة المقدمة للمواطن.

كما جاء في الكتاب أنه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشاركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الالتزام باعتماد الكتب والمذكرات والمخاطبات الرسمية المرسلة إلى تلك الجهات، عبر نظام (تراسل)، وتقديم الخدمة الفضلى تسهيلا على المواطن الأردني، ووصولا إلى خدمات رقمية متكاملة.

ويذكر أن نظام "تراسل": "هو نظام إلكتروني يستخدم لإدارة وتبادل المراسلات الرسمية إلكترونيا بين الجهات الحكومية، بهدف تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على المراسلات الورقية".

وجاءت توصية اللجنة حول أسعار المجموعات السياحية، بأن تبقى كما هو معمول بها حاليا، نظرا لأنها متنوعة ولها برامج متعددة.

وعن أسعار الأدلاء السياحيين، أوصت اللجنة أن يكون سعر برنامج "كلاسيك" 90 دينارا، و130 لبرنامج المغامرة. ومن 120 إلى 150 دينارا لبرنامج مسيرة. و120 دينار لبرنامج اليوم الواحد، و160 دينارا لبرنامج البواخر. وبدل منامة من 30 الى 45 دينارا.

ومن مخرجات اللجنة تحديد سعر خدمات الأدلاء السياحيين، إذ حددت سعر رحلة جرش بـ35 دينارا، والكرك 30 دينارا، والبترا ما بين 50 و 70 دينارا، حسب مدة الزيارة، وجبل القلعة بـ30 دينارا.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، قرر في نهاية شهر تموز (يوليو)، تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، تتولى إعداد مقترحات لتحديد سقوف سعرية للخدمات في القطاع السياحي، على أن تنجز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم العين ميشيل نزال، ورئيس لجنة السياحة والخدمات النيابية النائب سالم العمري، إلى جانب رؤساء جمعيات الفنادق، ووكلاء السياحة والسفر، وأدلاء السياح، والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، وعدد من المعنيين بالشأن السياحي.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة، في سياق الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع السياحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يساهم في رفع تنافسية الأردن وجهة سياحية على المستويين الإقليمي والدولي.