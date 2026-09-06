*
الاحد: 06 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاتحاد يحسم كلاسيكو النصر ويقدم هدية ثمينة للهلال

  • 06 أيلول 2026
  • 01:35
الاتحاد يحسم كلاسيكو النصر ويقدم هدية ثمينة للهلال

خبرني  - حسم الاتحاد كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه النصر بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تفوقًا اتحاديًا واضحًا خلال الشوط الأول، قبل أن ينتفض "العالمي" في النصف الثاني بحثًا عن العودة دون أن يتمكن من إدراك التعادل.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، بعدما رفع "الزعيم" رصيده إلى 15 نقطة، فيما وصل الاتحاد إلى النقطة 11 ليتقدم إلى المركز الرابع، ليصبح الهلال المستفيد الأكبر من نتيجة هذا الكلاسيكو.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فيديو.. رافينيا يورط لاعبة برشلونة في موقف محرج مع المشجعين
فيديو.. رافينيا يورط لاعبة برشلونة في موقف محرج مع المشجعين
  • 2026-09-06 01:28
حصاد الجولة الأولى .. كلاسيكو سلبي وخسارة قاسية للبطل والجزيرة يتصدر
حصاد الجولة الأولى .. كلاسيكو سلبي وخسارة قاسية للبطل والجزيرة يتصدر
  • 2026-09-06 01:09
أبو عبيد بعد الخسارة بخماسية:(عنجد مش إحنا)
أبو عبيد بعد الخسارة بخماسية:(عنجد مش إحنا)
  • 2026-09-05 23:05
الجزيرة يجلد الحسين بخماسية نظيفة
الجزيرة يجلد الحسين بخماسية نظيفة
  • 2026-09-05 22:24
السلط يفوز على العربي بثلاثة أهداف في افتتاح مشواره بالدوري
السلط يفوز على العربي بثلاثة أهداف في افتتاح مشواره بالدوري
  • 2026-09-05 21:39
لاوتارو يقود إنتر إلى ريمونتادا مثيرة أمام نابولي
لاوتارو يقود إنتر إلى ريمونتادا مثيرة أمام نابولي
  • 2026-09-05 21:19