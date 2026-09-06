الاتحاد يحسم كلاسيكو النصر ويقدم هدية ثمينة للهلال

خبرني - حسم الاتحاد كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه النصر بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تفوقًا اتحاديًا واضحًا خلال الشوط الأول، قبل أن ينتفض "العالمي" في النصف الثاني بحثًا عن العودة دون أن يتمكن من إدراك التعادل.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، بعدما رفع "الزعيم" رصيده إلى 15 نقطة، فيما وصل الاتحاد إلى النقطة 11 ليتقدم إلى المركز الرابع، ليصبح الهلال المستفيد الأكبر من نتيجة هذا الكلاسيكو.