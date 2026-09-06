تحالف أسطول الحرية يعلن مهمة جديدة لكسر الحصار عن غزة

خبرني - أعلن تحالف أسطول الحرية استئناف رحلاته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة.

وفي بيان للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة العضو في التحالف أكد المنظمون أن الانتهاكات والعنف والتعذيب التي تعرض لها مئات المتطوعين المشاركين في الرحلات السابقة -بما في ذلك الضرب والصعق المتكرر بالصدمات الكهربائية والاعتداءات الجنسية والاختطاف والاحتجاز على يد القوات الإسرائيلية– لن تثني المشاركين عن مواصلة جهودهم، كما لم تثنهم سابقا جريمة استهداف سفينة "مافي مرمرة" عام 2010، التي أدت إلى مقتل عشرة من نشطاء الأسطول.

ويأتي استئناف مهمات كسر الحصار البحري في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين في غزة واستخدام الحصار للسيطرة على دخول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الأساسية وتقييدها، رغم إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما يجعل الصمت الدولي والتقاعس عن التحرك أمرا غير مقبول، في ظل ما تكبده القطاع من أعباء إنسانية قاسية، على حد وصف البيان.

الخطوات القادمة

وتتضمن المهمة الجديدة رحلات بحرية من ميناء إلى آخر في أنحاء أوروبا، بمشاركة ناشطين في حقوق الإنسان، ونقابيين، وبرلمانيين، وصحفيين، وعاملين في المجال الطبي.

وبعد جولات سفينة "حنظلة 2" في النرويج والسويد والدانمارك خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026، انطلقت سفينة "كيت" من بريستول في المملكة المتحدة، وبدأت رحلاتها في موانئ أيرلندا وألمانيا وفرنسا، على أن تشمل المحطات المقبلة إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، تمهيدا للمحاولة المخطط لها للوصول إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويعتزم المنظمون في كل محطة العمل مع المجتمعات المحلية لتنظيم فعاليات عامة وتجمعات واستقبالات وفعاليات إعلامية، لحشد الضغط على الحكومات من أجل إنهاء التواطؤ على إبادة الفلسطينيين، ووقف شحنات الأسلحة والطاقة التي تدعم العدوان الإسرائيلي، وإنهاء التعاون الدبلوماسي والعسكري، وفرض عقوبات حقيقية لفك الحصار ووقف القتل.

وفي هذا السياق، أكدت عضو اللجنة التوجيهية لأسطول الحرية، هويدة عراف، للجزيرة نت أن الأسطول يبحر مجددا لأن الحكومات تواصل إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها، وقالت: "في كل ميناء، سنحمل مطلب أن يتمتع الفلسطينيون بالحرية والقدرة على العيش بكرامة، وفي أكتوبر/تشرين الأول، نعتزم حمل ذلك المطلب وتضامن شعوب العالم إلى شواطئ غزة".

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة للجزيرة نت، إن المشاركين يدركون الأخطار الجسيمة التي ينطوي عليها الإبحار باتجاه غزة، لكنه أكد أن الصمت والتقاعس عن العمل لهما ثمن باهظ على الفلسطينيين والعالم أجمع، رافضا تحويل إبادة شعب بأكمله إلى أمر طبيعي.

ووجّه تحالف أسطول الحرية دعوات واضحة للحكومات لضمان المرور الآمن دون عوائق للسفن إلى غزة، والتصدي لأي هجوم أو احتجاز غير قانوني لها أو للمشاركين على متنها.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية وقانونية فورية لإنهاء الحصار الإسرائيلي، وضمان الوصول الفوري وغير المقيد إلى الغذاء والماء والدواء وسائر المساعدات الأساسية، وحماية حرية الملاحة ومحاسبة المسؤولين عن أي اعتداء ووقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة على مرأى من العالم.