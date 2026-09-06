فيديو.. رافينيا يورط لاعبة برشلونة في موقف محرج مع المشجعين

خبرني - انتشر مقطع فيديو طريف، عبر مواقع التواصل، لمجموعة من مشجعي نادي برشلونة الإسباني وهم يوقفون سيارة بالقرب من مركز "خوان غامبر" للتدريبات عقب نهاية الحصص التدريبية ليوم الخميس الماضي، ظنا منهم أن المركبة تعود للاعب البرازيلي رافينيا، قبل أن يتبين أنها تخص كيرولين نيكولي مهاجمة فريق السيدات.

وظهر في بداية الفيديو مشجع رفع لافتة كُتب عليها: "أنا مشجع جئت من كوريا الجنوبية من مسافة 7 آلاف كيلومتر فقط من أجلك، هل يمكنك أن تمنحني توقيعك من فضلك؟ سيكون هذا حلما بالنسبة لي".

وتجمّع عدد من الحاضرين حول المركبة وسط نداءات باسم اللاعب رافينيا طلبا للحصول على توقيعات والتقاط صور تذكارية، حيث تقدمت إحدى المشجعات نحو مقدمة السيارة مطالبة بلهجة حادة بالتوقف لدقيقتين استجابة للجمهور المنتظر عند البوابة الرئيسية للمنشأة.

وأفصحت اللاعبة البرازيلية كيرولين نيكولي عن هويتها للحاضرين بعد خفض زجاج النافذة، نافية بابتسامة أن تكون رافينيا الذي ينتظره المشجعون عادة.