حصاد الجولة الأولى .. كلاسيكو سلبي وخسارة قاسية للبطل والجزيرة يتصدر

خبرني - اختُتمت مساء السبت 5 أيلول، منافسات الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

وافتتحت الجولة بفوز البقعة على ضيفه دوقرة بهدف دون رد، حمل توقيع محمد العكش د.10.

وتعادل شباب الأردن مع ضيفه الرمثا بهدف لمثله، حيث سجل للرمثا ألفوسيني غساما د.47، فيما أحرز سول كاسترو هدف التعادل لشباب الأردن د.90+1.

وانتهت مواجهة الوحدات والفيصلي بالتعادل دون أهداف.

وتغلب السلط على مضيفه العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للسلط سليمان بابتوندي ثنائية د.25 و76، وخالد عصام د.65، فيما أحرز أحمد شديفات هدف العربي الوحيد د.47.

واختُتمت الجولة بفوز الجزيرة على مضيفه الحسين بخماسية نظيفة، سجلها أحمد الحراحشة بثلاثية د.3 و40 و45+5، ورشيد شواهنة د.58، وياسين البخيت د.69.

وبهذه النتائج يتصدر الجزيرة الدوري ، بفارق الأهداف عن السلط والبقعة ، برصيد 3 نقاط لكل منهم ، ويتذيل بطل النسخة الماضية الحسين اربد الترتيب.

