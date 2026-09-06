السعودية .. «الغرامة المليونية» للاعتداء على المعلِّم شائعة

خبرني - أعاد ناشطون سعوديون تداول خبر مفاده أن السلطات السعودية قررت فرض غرامة قدرها مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 267 ألف دولار، والسجن لمدة 10 سنوات، على كل من يعتدي على معلم أو معلمة جسديًا أو لفظيًا أو بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورداً على ذلك، نفت مصادر مطلعة صحة ما يتم تداوله بشأن اعتماد هذه العقوبات، مؤكدة أن المعلومات المتداولة قديمة ويجري تداولها منذ عام 2018، وأنه لا صحة لاعتماد غرامة المليون ريال والسجن 10 سنوات بهذه الصورة.

وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم تطبق لائحة السلوك عند وقوع مخالفات داخل المدارس، مع استدعاء الجهات الأمنية عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وبحسب لائحة السلوك، تُصنف اعتداءات الطلاب على المعلمين والإداريين ضمن المخالفات التي تستوجب إجراءات تأديبية، قد تشمل إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي، واستدعاء ولي الأمر، وأخذ تعهد خطي، والاعتذار، وحسم 10 إلى 15 درجة من درجات السلوك، إضافة إلى إمكانية نقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو تكليفه بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي، بحسب نوع المخالفة ودرجتها.