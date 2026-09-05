الاتحاد السعودي ينهي أطول شهر عسل في مسيرة أنجي بوستيكوغلو

خبرني - أنهى الاتحاد أفضل بداية للأسترالي أنجي بوستيكوغلو في مشواره التدريبي بعدما تلقى خسارته الأولى مع النصر عقب مرور 5 مباريات منذ استلامه المهمة.

وقاد أنجي النصر إلى الفوز في أول أربع جولات من دوري "روشن" السعودي وكذلك دور 32 من كأس الملك، قبل أن تتوقف المسيرة يوم السبت بالخسارة أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وهي أفضل بداية في تاريخ المدرب الأسترالي البالغ من العمر 61 عاماً.

وفي تجارب المدرب اليوناني الأصل الماضية كان يقع في فخ الخسارة مبكراً، إذ سقط أمام فاسكو دا غاما البرازيلي عندما كان مدرباً لجنوب ملبورن في كأس العالم للأندية 2000، وحينها كانت مباراته الأولى مع الفريق، وعندما انتقل إلى تدريب باناشايكي اليوناني خسر مباراته الثانية أمام كاستوريا بأربعة أهداف دون رد.

ومع بريزبن رور خسر أنجي مباراته الثانية أمام سيدني إف سي، وبدأ مشواره مع ملبورن فيكتوري بالخسارة أمام ملبورن هارت في أول مباراة.

وتولى أنجي تدريب أستراليا في عام 2013، وفي مباراته الثانية خسر ودية الإكوادور بأربعة أهداف مقابل 3 استعداداً لمونديال البرازيل، أما في يوكوهاما مارينوس فخسر ثاني مبارياته أمام كاشيوا ريسول بهدفين دون رد.

وعندما انتقل مدرب النصر الحالي إلى أوروبا ليدرب سيلتك الأسكتلندي، خسر ثاني مبارياته أمام ميتيلاند الدنماركي في تصفيات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا صيف 2021، أما خسارته الأولى مع توتنهام فجاءت في المباراة الرابعة أمام فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية بستة أهداف مقابل أربعة.