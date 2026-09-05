هذا ما سيحدث عند تناول فيتامين (د) مع أدوية ضغط الدم

خبرني - أفاد تقرير نشرته منصة "فيراويل هيلث" الطبية بأن الجمع بين فيتامين (د) وأدوية ضغط الدم يُعد آمنًا لغالبية المرضى، إلا أن تحديد نوع دواء الضغط وجرعة الفيتامين، إلى جانب تناول مكملات الكالسيوم، يتطلب استشارة طبية تجنبًا لأي مضاعفات جانبية.

الأدوية الآمنة

وأكد التقرير أن الفيتامين لا يتداخل بشكل خطير مع أحدث المجموعات الدوائية لضغط الدم، مشيرًا إلى إمكانية استمرار المريض في تناول جرعاته المعتادة إذا أوصى الطبيب بزيادة مستويات الفيتامين، دون خوف من تقليل كفاءة الدواء.

وتضم هذه المجموعات مثبطات الإنزيم المُحول للإنجيوتينسين مثل ليزينوبريل وراميبريل، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتينسين مثل لوزارتان وفالسارتان، بالإضافة إلى حاصرات قنوات الكالسيوم مثل أملوديبين، وحاصرات بيتا مثل ميتوبرولول.

الاستثناء الوحيد

وتُعد مدرات البول الثيازيدية الاستثناء الأبرز، إذ تعمل هذه الأدوية -مثل هيدروكلوروثيازيد وإنداباميد- على تحفيز الجسم لامتصاص الكالسيوم وحبسه، فيما يُعزز فيتامين (د) امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي. وعليه، فإن دمج الجرعات العالية منهما قد يؤدي إلى حالة تُعرف بفرط كالسيوم الدم.

وتزداد احتمالية هذه الحالة لدى كبار السن، ومُتعاطي الجرعات العالية من الفيتامين، والأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم، فضلاً عن مصابي أمراض الكلى أو فرط نشاط الغدة الجار درقية.

وشدد التقرير على ضرورة التواصل مع الطبيب عند ظهور أي من الأعراض الناتجة عن الارتفاع الحاد في الكالسيوم، التي تشمل الغثيان والقيء، والإمساك الشديد، والعطش الزائد والتبول المتكرر، بالإضافة إلى ضعف العضلات والخمول والارتباك الذهني.

هل يخفض فيتامين (د) ضغط الدم؟

وأوضحت الأبحاث أن تصحيح نقص فيتامين (د) قد يساهم بشكل غير مباشر في تنظيم نظام "الرينين-أنجيوتينسين-ألدوسترون" المسؤول عن الضغط. ومع ذلك، أظهرت التجارب السريرية الموسعة أن تناول الفيتامين لا يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى عامة الناس، ولا يمكن اعتباره بديلاً بأي حال من العلاجات الدوائية الموصوفة.

الجرعة الآمنة والتوصيات الطبية

وتتراوح الجرعة اليومية الآمنة لعلاج النقص لدى البالغين بين 800 و2000 وحدة دولية (IU). وأوصى التقرير بعدم المبالغة في الاستهلاك، لأن الجرعات المفرطة لفترات طويلة تزيد من خطر تكون حصوات الكلى والمضاعفات الصحية، محذرًا من الاعتماد التلقائي على المكملات المزدوجة (فيتامين د + كالسيوم) دون إجراء الفحوص اللازمة وتحديد الحاجة الفعلية عبر طبيب مختص.