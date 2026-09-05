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نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام التربية - رابط

  • 05 أيلول 2026
  • 23:04
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام التربية رابط

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم السبت، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة " أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتخطيط والدعم المؤسسي".

وبإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط التالي: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح الاحد الموافق 6/9/2026، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

كما يتيح النظام للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم الاحد الموافق 6/9/2026، وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2026.

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