نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام التربية للتخطيط والدعم المؤسسي

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة "أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتخطيط والدعم المؤسسي"، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأوضحت الهيئة، أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط: https://empreq.pm.gov.jo للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد الأحد الموافق 6 أيلول 2026.

وبينت أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم غد، وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 8 أيلول 2026.