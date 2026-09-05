وفاة الحاج عمر حسن أسعد سمور

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ينعى الأهل والأصدقاء فقيدهم الغالي الحاج عمر حسن أسعد سمور – يعبد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

وسيشيَّع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد الإيثار إلى مقبرة الهاشمية حيث سيوارى جثمانه الطاهر الثرى غدا يوم الأحد.

صلاة الجنازة: بعد صلاة الظهر في مسجد الإيثار، والدفن في مقبرة الهاشمية.

وتُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد، من الساعة 4:00 عصرًا وحتى الساعة 10:00 مساءً.

للرجال: في قاعات صالح صعوب.

"https://maps.app.goo.gl/tKmtp4cZ6JJRoVon8" (https://maps.app.goo.gl/tKmtp4cZ6JJRoVon8)

للنساء: في منزل الفقيد الحاج عمر حسن أسعد سمور، في حي الحسين، شارع قاسم بولاد، بجانب عيادة الدكتور نبيل السفاريني.

نسأل الله تعالى أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.