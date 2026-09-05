الجزيرة يجلد الحسين بخماسية نظيفة

خبرني - افتتح الجزيرة مشواره في الدوري الأردني للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027 بفوز كبير على حامل اللقب الحسين إربد، بعدما أمطر شباكه بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفرض الجزيرة أفضليته منذ الدقائق الأولى، وافتتح أحمد الحراحشة التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38، ويكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 45، لينهي الجزيرة الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل الجزيرة تفوقه الهجومي، وأضاف رشيد شواهنه الهدف الرابع في الدقيقة 57، قبل أن يختتم ياسين البخيت مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 69، ليحسم الفريق المواجهة بخماسية نظيفة.