سيطرة أميركا على نفط فنزويلا تهدد مليارات الدولارات من مستحقات الصين

خبرني - تتحول فنزويلا إلى ساحة اختبار رئيسية لطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نصف الكرة الغربي، ومصدر محتمل للتنافس مع الصين، في ظل خطط أميركية للسيطرة على احتياطيات النفط الخام الفنزويلية وإعادة هيكلة ديون البلاد، التي تشمل مليارات الدولارات المستحقة للصين.

وأعلنت إدارة ترامب خططًا للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام الفنزويلية، في خطوة قد تؤثر بصورة مباشرة على مليارات الدولارات من الديون المستحقة للبنوك الصينية والمرتبطة ببراميل نفط لم يتم تسليمها بعد.

وجاء رد الصين على التحركات الأميركية محدودًا نسبيًا، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الحقوق والمصالح المشروعة" للصين في فنزويلا "يجب حمايتها".

وتوقفت كاراكاس عن نشر معلومات تفصيلية حول هذه الالتزامات بعد تخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2017، إلا أنه يُعتقد أن إجمالي ديونها للصين بلغ 10 مليارات دولار على الأقل بحلول عام 2025.

وفي تطور قد يزيد الضغوط على قدرة الصين على استرداد ديونها، أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الأربعاء أن بكين لن تكون لها أي مطالبات بعائدات الإنتاج الفنزويلي الجديد، بما يقطع قناة من قنوات سداد الديون للصين.