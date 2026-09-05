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  • هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان

  • 05 أيلول 2026
  • 21:56
هيئة البث الإسرائيلية الجيش يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان

خبرني - قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان.

وأوردت الهيئة أن المؤسسة الأمنية ناقشت إقامة منطقة أمنية جديدة بلبنان أقرب لحدود إسرائيل.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الإسرائيلية ستتمركز بعمق كيلومترين أو أربعة كيلومترات من الحدود مع لبنان.

وأوضحت الهيئة أن الخطة الإسرائيلية بشأن لبنان لم تحصل حتى الآن على موافقة المستوى السياسي.

جاء ذلك بعدما قتل أربعة أشخاص وأصيب 32 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان الجمعة، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية السبت.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه شنّ غارات في الليلة السابقة على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله رداً على إطلاقه مسيرة باتجاه قواته في جنوب لبنان، بينما ندّد الحزب من جهته بهذه الضربات.

وشنّت إسرائيل غارات على سبع قرى في جنوب وشرق لبنان الجمعة لا سيما في منطقة النبطية، أسفرت بحسب وزارة الصحة عن "4 شهداء و32 جريحاً" بينهم شابة تبلغ 18 عاماً في بلدة ميفدون.

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