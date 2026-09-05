الأردن يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

خبرني - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، السبت، الوفد الأردني المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة المجلس (166)، التي ترأسها الجمهورية التونسية.

وعرض السفير العضايلة، خلال النقاشات التي شهدها الاجتماع، لموقف الأردن من القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة، والتأكيد على دعم المملكة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يبذله الأردن على الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية لخدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي هذا الإطار، رحّب مجلس جامعة الدول العربية بعقد الأردن للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في 5 آب الماضي بالعاصمة عمّان، والذي هدف لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، مع تأكيد مجلس الجامعة أهمية متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات "إعلان عمّان" الصادر عن الاجتماع.

وأبرز السفير العضايلة دور المملكة الفاعل، إلى جانب الدول الأعضاء، في التوصّل لقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز الموقف العربي وتقوية أواصر التنسيق والتعاون الجمعي، الهادف لتمتين القدرات العربية في التعامل مع التحديات الراهنة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة جراء الحرب والظروف الناتجة عنها والانعكاسات الأمنية والاقتصادية لها، إلى جانب رفض الاعتداءات على أراضي وسيادة دول عربيةٍ، ورفض أي تدخّل في الشؤون العربية.

وعلى صعيد المساهمات والمبادرات الأردنية الهادفة لمعالجة التداعيات الإنسانية والقانونية للحروب في هذه الظروف، وتعزيز آليات حماية المدنيين، فقد تقدّمت المملكة بمبادرة استضافة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمبادرة تعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهو ما حظي بدعم وتأييد الدول العربية الأعضاء، وتثمين الدور الموصول للأردن في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز الالتزام الجماعي للدول باحترام القانون الدولي الإنساني والتنسيق لحماية المدنيين من الحروب والنزاعات المسلّحة.

ويأتي اجتماع المندوبين الدائمين الدول العربية في إطار التحضير لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ومناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة، ورفع التوصيات ومشاريع القرارات إلى وزراء الخارجية المقرر عقد اجتماعهم، ضمن أعمال الدورة العادية 166 لمجلس الجامعة، بعد غد الاثنين.