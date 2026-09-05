لاوتارو يقود إنتر إلى ريمونتادا مثيرة أمام نابولي

خبرني - قاد لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على مضيفه نابولي 3-2 يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي في الدقيقة 50 عن طريق ماتيو بوليتانو، وبعده بثلاث دقائق سجل راسموس هويلوند الهدف الثاني.

لكن إنتر ميلان نجح في العودة للمباراة من جديد بتسجيل لاوتارو مارتينيز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، ثم سجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة 82.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، عاد لاوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثالث وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



ورفع إنتر ميلان، حامل اللقب، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن كومو صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من ميلان ويوفنتوس، قبل مباراتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.