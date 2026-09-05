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بوتين يجري محادثات صعبة مع ويتكوف وكوشنر في موسكو

  • 05 أيلول 2026
  • 21:18
بوتين يجري محادثات صعبة مع ويتكوف وكوشنر في موسكو

خبرني - بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكرملين السبت، وفق ما أظهر مقطع مصور نشر على قناة الكرملين عبر تطبيق "ماكس".

ووصف بوتين المحادثات مع المبعوثين الأميركيين بأنها "صعبة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر اللذين بدآ بالفعل محادثاتهما في روسيا السبت.

ومن المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين إلى كييف الأحد.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لوقف الغارات على موسكو من الآن فصاعدا، وكذلك يومي الأحد والاثنين. وعبر أيضا عن توقعه أن ترد روسيا بالمثل فيما يتعلق بكييف.

وقال زيلينسكي عبر تيليجرام "تحدثت للتو مع مبعوثي الرئيس الأمريكي... ومن لحظة إجراء هذه المحادثة، نحن مستعدون لوقف الغارات الجوية على المدن التي تشهد عقد مفاوضات".

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