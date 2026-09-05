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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,651 والإصابات لـ 174,575 منذ بدء العدوان

  • 05 أيلول 2026
  • 20:56
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73651 والإصابات لـ 174575 منذ بدء العدوان

خبرني - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,575 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 17 شهيدا (5 جدد وشهيد متأثرا بإصابته، و11 انتشال) بالإضافة إلى 27 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,344 والمصابين إلى 4,464 إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وأوضحت أنه تم إضافة 160 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم.

ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.

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