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الخلايلة: شجرة البقيعاوية ارتبطت برواية رحلة النبي إلى الشام في طفولته

  • 05 أيلول 2026
  • 20:15
الخلايلة شجرة البقيعاوية ارتبطت برواية رحلة النبي إلى الشام في طفولته

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن "شجرة البقيعاوية"، المعروفة باسم "شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم"، ارتبطت برواية تاريخية تشير إلى رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام في طفولته.

وأوضح الخلايلة في تصريحات اليوم السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبلغ حينها نحو اثني عشر عاماً، رافق عمه أبا طالب في رحلة تجارية إلى الشام عبر طريق القوافل المؤدي إلى بصرى، واستراحت القافلة في منطقة البقعاوية تحت هذه الشجرة.

وأضاف، إن الرواية تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه جلسا تحت الشجرة، قبل أن يلتقيا الراهب "بحيرة"، الذي تعرّف إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد في الكتب السماوية السابقة، ولاحظ ميل ظل الشجرة نحوه.

وبيّن الخلايلة أن الراهب أدرك من تلك العلامات أن لهذا الغلام شأناً عظيماً، فنصح عمه أبا طالب بالعودة به إلى مكة، حمايةً له وحرصاً عليه.

وأشار إلى أن "شجرة البقعاوية" ظلت حاضرة في الذاكرة التاريخية والشعبية، بوصفها أحد المواقع المرتبطة برواية مرور النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام.

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