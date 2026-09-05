الحاجة مفيدة عبدالرحمن ماضي (ام خليل) ارملة المرحوم محمد ياسين التلهوني في ذمة الله

خبرني - نعي فاضلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون
صدق الله العظيم
بقلوب راضية بقضاء الله تعالى و قدره ينعى آل ماضي
الفقيدة مفيدة عبدالرحمن ماضي (ام خليل) ارملة المرحوم محمد ياسين التلهوني، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم؛
والدة كل من المرحوم خليل و أسامة (موسى) و خلدون و غيث و وجدان و سوزان. و شقيقة كل من أنس و حيدر و ياسين و محمد أمين، و سميحة و سميرة وروزا و لميا و لمعه، و المرحومين محمد و منيب و حسن و عمران و سند و شهاب الدين و المرحومات جيهان و سعاد و إفراز و جنوا
هذا وسيتم تشييع جثمانها الطاهر غدا ٢٠٣٦/٩/٦ بعد صلاة الظهر في مسجد أم الحيران إلى مقبرة آل التلهوني .
تقبل العزاء للنساء من الساعة ١١ إلى الساعة ٢ و للرجال من الساعة ٥ إلى الساعة ٩ ولمدة ٣ ايام اعتبارا من الاحد، في منزل المرحومة الكائن في الدوار الاول، شارع طاهر الجقة رقم ٨.
انا لله و انا اليه راجعون