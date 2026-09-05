عجز عنه صلاح.. إيساك يحطم رقما تاريخيا مع ليفربول

خبرني - قاد السويدي ألكسندر إيساك فريق ليفربول إلى فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية خلال أول 9 دقائق في الانتصار على مضيفه إبسويتش تاون 2-0، الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة.

وذكر موقع "أوبتا" للإحصاءات أن إيساك بات صاحب أسرع ثنائية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2011، عندما سجل الأرجنتيني ماكسي رودريغيز هدفين خلال أول 7 دقائق أمام فولهام.