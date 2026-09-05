عجز عنه صلاح.. إيساك يحطم رقما تاريخيا مع ليفربول

خبرني - قاد السويدي ألكسندر إيساك فريق ليفربول إلى فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية خلال أول 9 دقائق في الانتصار على مضيفه إبسويتش تاون 2-0، الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة.
وذكر موقع "أوبتا" للإحصاءات أن إيساك بات صاحب أسرع ثنائية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2011، عندما سجل الأرجنتيني ماكسي رودريغيز هدفين خلال أول 7 دقائق أمام فولهام.
وافتتح المهاجم السويدي التسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى تمريرة من الهولندي كودي غاكبو، قبل أن يسدد بيمناه كرة قوية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك.
وبعد 3 دقائق فقط، عاد إيساك لهز الشباك مجددا، مستفيدا من تمريرة بينية متقنة من غاكبو، قبل أن يراوغ المدافع جايكوب غريفز ويسدد كرة أرضية بيسراه داخل المرمى.
ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، بعدما تعادل في أول جولتين أمام نيوكاسل يونايتد ونوتينغهام فورست بنتيجة واحدة 2-2، بينما تجمد رصيد إبسويتش عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.