رئيس الوزراء يوجه بإطلاق مشروع لتطوير المواقع السِّياحيَّة والبيئيَّة والتَّاريخيَّة في شرق الأردن

خبرني - زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان السبت، منطقة "الشَّجرة المباركة" في الصَّفاوي، ومشروع إحياء محميَّة واحة الأزرق، ووجه بإطلاق مشروع لتطوير المواقع السِّياحيَّة والبيئيَّة والتَّاريخيَّة في شرق المملكة؛ بهدف تعزيز حضورها على خارطة السِّياحة الوطنيَّة.

المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير المنتج السِّياحي الوطني، وتعظيم الاستفادة من التنوُّع الطبيعي والبيئي الفريد، والمقوِّمات التاريخيَّة والأثريَّة والدينيَّة والثَّقافيَّة التي تزخر بها المملكة؛ بما يسهم في إثراء تجربة السيَّاح، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتعزيز حضور القطاع السِّياحي على خارطة الاقتصاد الوطني وفي المحافظات.

ويشمل مشروع تطوير المواقع السِّياحيَّة في شرق المملكة: محمية الشُّومري للأحياء البريَّة، ومحمية الضَّاحك الطبيعيَّة في البادية الشماليَّة الشرقيَّة، وقصر عمرة، وقصر الحرَّانة، وقلعة الأزرق، بالإضافة إلى محميَّة الأزرق المائيَّة الطبيعيَّة، ومشروع إعادة إحياء واحة الأزرق من خلال الجمعيَّة الملكيَّة لحماية الطَّبيعة، ومنطقة “الشَّجرة المباركة” في الصَّفاوي.

ويستهدف المشروع بناء وجهة سياحيَّة متكاملة شرقي المملكة، تربط الواحة والمحميَّات الطبيعيَّة والبيئيَّة والقصور الصحراويَّة والمواقع التاريخيَّة والدينيَّة والجيولوجيَّة ضمن مسارات وتجارب سياحيَّة جديدة ومتكاملة.