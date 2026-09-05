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انتشال رفات 55 شهيدا من تحت الأنقاض في قطاع غزة

  • 05 أيلول 2026
  • 18:09
انتشال رفات 55 شهيدا من تحت الأنقاض في قطاع غزة

خبرني - انتشلت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، السبت، رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة في 19 تشرين الثاني 2023، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت طواقم الإنقاذ إنها تمكنت من انتشال جثامين ورفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة ملكة، الذي دمرته قوات الاحتلال فوق رؤوس أكثر من 60 فلسطينيا لجأوا إليه كنازحين خوفا من القصف، قبل نحو عامين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,575 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي بلغ 1,344 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4,464، مشيرة إلى انتشال 815 جثمانا.

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